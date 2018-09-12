Muş Belediyesi'nin kadın kültür ve eğitim merkezi projesinde sona gelindi

Yapımını hayırsever vatandaş Gıyasettin Bingöl'ün üstlendiği Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinin kaba inşaatı tamamlandı. Bu yıl sezon başında yapımına başlanan merkezin gelecek ay açılarak hizmete sunulması hedefleniyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, başkan yardımcıları ile birlikte yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulundu. Eğitim ve kültür alanındaki beklentileri karşılayacak olan tesisin kadın vatandaşların kendilerini geliştirmeleri sağlayacak özel bir mekan haline gelecek. Hürriyet Karakolu yanındaki 2 bin 150 metrekare alan üzerine kurulan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde aerobik, fitness salonu, derslikler, konferans ve toplantı salonu gibi ihtiyaç duyulan bölümler hazır hale getirildi. Ayrıca çocukları ile merkeze gelecek olan vatandaşlar için çocuk oyun alanları da projede yer alıyor.

Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projesi hakkında bilgi veren Başkan Asya, önemli bir tesisi daha Muş'a ve Muş halkına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Eski Astsubay Gazinosuna ait yerin tahsis işlemlerinin yapılmasının ardından projenin başlatıldığını kaydeden Başkan Asya, “Kadın hemşerilerimin dinini, dünyasını güzel bir şekilde öğrenebileceği veya gelişimlerine katkı sağlayacak bir ortamı oluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Yer temini yaptığımız, projesini hazırladığımız merkezin yapımını üstlenen eğitimci, işadamı Gıyasettin Bingöl hemşerimize şükranlarımı sunuyorum. Hayırsever işadamı hemşerimizin annesinin adını verdiği merkezden faydalanacak vatandaşlarımızın hep hayır duası ile yad edilecektir. Bu anlamlı katkısından dolayı bir kez daha hemşerilerim adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Kadınlara yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Asya, “Projeyi Hürriyet Karakolu'nun yanında bulunan 2 bin 150 metrekarelik alana uyguladık. Bu projemizle kadınlara yönelik aerobik, fitness salonu, derslikler, konferans ve toplantı salonu gibi ihtiyaç duyulan çağdaş bir cazibe merkezi kazandırmayı amaçladık. Tesisimiz 601 metrekare taban alanı olmak üzere 2 kattan oluşmaktadır. Zemin katta 6 adet derslik, 1 adet aerobik ve fitness salonu, 1 adet çocuk oyun odası, mescit, teknik ve hizmet birimleri yer alıyor. 1. katta ise konferans ve toplantı salonu, 5 adet derslik, revir, idari birimler ve kafeterya bulunuyor. Bahçe içerisinde açık otopark, kamelya, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlar oluşturarak bayanların güzel vakit geçirebileceği bir kompleks kuruldu. Kaba inşaatın tamamlandığı merkezimizi gelecek aya kadar tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.