Muş Belediyesi’nin sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Muş Belediyesi tarafından, sünnet şöleni etkinliği düzenlendi. Lale Vadisi Parkı 250 çocuğun sünnet şölenine ev sahipliği yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölene Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Asya, program öncesi sünnet kıyafetleri ile şölene renk katan çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilendi. Kur’an-i Kerim tilavetiyle başlayan sünnet şöleninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Ülke olarak birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde kendi yerelimizde bu birlikteliği pekiştirmek ve vatandaşlarımızın güzel bir ortamda kaynaşmalarını sağlamak adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Yol, su, kanalizasyon, temizlik gibi asli görevlerimizin yanı sıra insanlarımıza dokunacak sosyal ve kültürel etkinlikleri de yapmaya özen gösteriyoruz. Belediyecilik alanındaki eksik ve aksaklıklarımızı uyguladığımız projelerle giderirken bu tür etkinliklerle de sizlerin eğlenebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Özellikle son iki yıl yıldır şehrin hemen hemen her bölgesinde başlattıkları alt ve üst yapı çalışmaları ile normal düzeninizi bozmuş olabileceklerini ifade eden Asya, "Çalışmalardan kaynaklı toza, dumana, çamura maruz kaldığınız günler oldu. Özellikle su kesintileri ile bazen isyan noktasına geldiğinizin farkındayız. Ancak şundan emin olun ki; yüzyıllık bir sorunu çözüme kavuşturmak için bu mücadeleyi veriyoruz. Yarınlarımızın artık bu tür sorunlarla geçmemesinin hesaplarını yapıyoruz. Çok uzak değil, 2 yıl sonra yapmış olduğumuz çalışmaların ne kadar etkili olduğu daha güzel bir şekilde gün yüzüne çıkacak” diye konuştu.

“Sizlerle Beraber Olmaya Özen Gösterdik”

Halk ile beraber olmaya özen gösterdiklerini konuşmasında belirten Başkan Asya, “Bizler iyi günde de, kötü günde de hep sizlerle beraber olmaya özen gösterdik. Sıkıntılar yaşandığı zamanda yine halkımızın içinde sorunları izah ederek çözüm önerilerimizi anlattık. Projelerimiz gün yüzüne çıktığında da bunu bir lütuf olarak sunmadık. Çünkü bu bizim boynumuzun borcudur. Siz kıymetli Muş halkı hizmet üretmemiz için bizi bu göreve layık gördünüz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğinizi ve güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan emin olabilirsiniz. Bu arada şehri şantiye alanına çevirdiğimiz en sıkıntılı günlerde bile sabrınız ile örnek bir anlayış sergileyen siz kadirşinas hemşehrilerime ne kadar teşekkür etsem azdır. ‘Muş gelişsin, kalkınsın; biz bu sıkıntılara katlanırız’ diyen vatandaşlarımın önünde saygıyla eğiliyorum. Biz de size şu sözü veriyoruz; Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağız, yarınlarımız daha güzel olacak” dedi.

Sünnetin bir erkeğin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Başkan Asya, “Bugün 250 çocuğumuzun önemli bir gününe şahitlik ederek, mutluluklarına ortak oluyoruz. Sünnet bir erkeğin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biridir. Tabi bu hem dinimizce hem de tıbben bir gerekliliktir. Onların bu özel anını düğün havasında gerçekleştirmek istedik. Umarım ailelerimiz ve siz kıymetli vatandaşlarımız da bu çocuklarımız ile birlikte güzel bir gün geçirirsiniz. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Muş Belediyesi olarak bu tür etkinliklerle, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya’nın konuşmasının ardından Muş Valisi Aziz Yıldırım’da bir selamlama konuşmasını yaparak, katılımcılara hitap etti.

Konuşmalar sonrasında sünnet şöleni mahalli sanatçıların şarkılarını seslendirmesi ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesiyle sona erdi.