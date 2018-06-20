Muş Devlet Hastanesinde kemoterapi ünitesi açıldı

Muş Devlet Hastanesinde oluşturulan kemoterapi ünitesi törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu ile Sağlık Müdürlüğü ve Muş Devlet Hastanesi çalışanları katıldı. Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aziz Yıldırım, açılışı yapılan ünitenin önemine değindi. Kanser hastalarının kemoterapi seanslarına katılmak için çevre illere gitmek zorunda olduklarını dile getiren Vali Yıldırım, "Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde yeni bir ekiple Muş Devlet Hastanesindeki bu ünitemizde vatandaşlarımıza hizmet verilecek. Sağlık Müdürlüğümüz; bütün ekibiyle, mekânıyla, araç-gereciyle vatandaşlarımıza devletimizin sağladığı imkânlarla bu hastanemizde hizmet etmek için gece-gündüz çalışıyorlar. Böyle bir ünitenin açılmasıyla yaklaşık 150 hastamız burada kemoterapi tedavisinden, hizmetinden faydalanabilecekler. Böylece Elâzığ, Erzurum, Malatya gibi diğer illere gitmekten kurtulacaklar ve burada gördüğünüz gibi nezih bir ortamda bu tedavi imkânlarını kullanacaklar, bu tedavi hizmetinden faydalanacaklardır. Bizler bu hizmetlerden en iyi şekilde, en ekonomik şekilde vatandaşlarımızın faydalanması için çalışıyoruz ve bundan sonrada aynı düşünceyle vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu imkânların oluşabilmesi için devletimizin imkânlarını bizlere güvenerek ilimize gönderen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız, Sağlık Bakanımız ve devletimizin tüm büyüklerine teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca bu hizmetlerin açılışına vesile olan milletvekilimiz, Sağlık Müdürümüz ve personellerine de teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

"Vatandaşa ulaştırılan hizmetin maliyeti konuşulmaz" diyen Vali Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Maliyetin azlığı veya çokluğu konuşulmaz. Önemli olan o hizmetin oluşturulmasıdır. Birkaç hafta önce Varto’da vatandaşımız mantar toplarken uçurumdan düştü ve kimse onu oradan alamadı. Haberimiz oldu, Van’dan ambulans helikopter geldi ve vatandaş oradan alınarak hastaneye getirildi. Tedavisinin ardından evine gönderildi. Devletimiz, bu anlamda çok büyük imkanları vatandaşımızın hizmetine sunmakta. Ama bunların kıymetini de bilmemiz gerekir."

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, sağlığın her şeyin başı olduğunu belirtti. Yakın zamanda Muş Devlet Hastanesinde açık kalp ameliyatlarının da yapılacağını dile getiren Şimşek, “Sağlıklı bir toplum olduğu zaman sağlıklı günler de oluyor. Bugün hastanemizde yeni bir ünitenin daha açılışını yaptık. Kemoterapi tedavisi inşallah bundan sonra Muş’ta yapılacak. Bu bizi sevindiriyor, çünkü bu konuda hastalarımızın civar illere gitmeleri onları sıkıntıya sokabiliyordu. Artık burada yapacağız. Yakın bir tarih içerisinde hastanemizde yüksek ihtisas hastanesiyle müştereken açık kalp ameliyatı da burada yapılacak. Her etapta yeni bir ünitenin açılışını yapacağız" diye konuştu.

Daha sonra Vali Yıldırım, üniteyle ilgili İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu’ndan bilgi aldı.