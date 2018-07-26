Muş Devlet Hastanesinden başarılı bir operasyon daha

62 yaşındaki Mehmet Kandemir, diyabet ve periferik damar hastalığından dolayı yürüme güçlüğü şikayetiyle Muş Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanın böbrek yetmezliği rahatsızlığından dolayı yapılacak anjiyografi işleminin sıkıntılı olacağı için karbondioksit anjiyografi yöntemiyle hastaya damardan kontrast madde verilmeden damarları görüntülendikten sonra başarılı bir operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonla ilgili açıklama yapan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Gürkan Danışan, diyabet ve periferik damar hastalığı mevcut olan 62 yaşındaki hastanın yürüme güçlüğü şikayeti ile hastaneye başvurduğunu belirtti. Başhekim Danışan, "Hastanın böbrek yetmezliği olduğundan yapılacak anjiyografi işlemi esnasında verilen kontrast madde böbreklere zarar vereceğinden ve hastayı diyalize bağımlı hale getirebileceğinden birçok üniversite hastanesinde dahi yapılmayan ve bölgemizde ilk defa Muş Devlet Hastanesinde yapılan karbondioksit anjiyografi yöntemiyle hastaya damardan kontrast madde verilerek damarların görüntülenmesi sağlanmıştır. Hastanın sağ uyluk bölgesindeki damar darlığına balon uygulaması yapılarak, bu bölgedeki darlık giderilmiş olup hastanın tedavisi düzenlenerek şifa ile taburcu edilmiştir" ifadelerini kullandı.