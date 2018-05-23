Muş Havalimanı Müdürlüğünden iftar yemeği

kuruluş yıldönümü münasebetiyle Muş Havalimanı Müdürlüğü tarafından personellerine yönelik iftar programı düzenlendi.

Muş Havalimanı Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 85. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kentteki bir restoranda personellerine yönelik iftar programı düzenledi. Düzenlenen iftar programına havalimanı personellerinin yanı sıra, Muş Hava Meydan Komutanlığı personelleri de katıldı.

Yemek ikramı sonrasında konuşma yapan Muş Havalimanı Müdürü Semih Tırpancı, DHMİ’nin kuruluşunun 85. yılını kutlamanın mutluluğu ve gururu içerisinde olduklarını belirtti. Muş Havalimanı ile ilgili bilgiler veren Tırpancı, “Muş Havalimanımız; 1992 yılında sivil hava trafiğine açılmış, 2008 yılında hac ve umre uçuşu gerçekleştirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geçici hudut kapısı ilan edilmiştir. Havalimanımızda; 2003 yılında 334 iniş-kalkış yapan uçak sayısı ve 17 bin 200 yolcu trafiği ile hizmet verirken, bu rakamlar 2017 yılında 3 bin 4 iniş-kalkış yapan uçak sayısı ve 441 bin 295 yolcu trafiğine ulaşmıştır. Ayrıca; yapımı devam eden yeni terminal binası ve mütemmimleri ile kule ve teknik blok inşaatlarının bitirilip hizmete girmesiyle birlikte ilimiz son derece modern ve konforlu havalimanına sahip olacaktır. Havalimanımızın kısa vadede yolcu ve uçak sayılarının artmasında göstermiş olduğu bu başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve havalimanımızda görev yapan diğer kurum ve kuruluşlara ve Hava Meydan Komutanlığımıza, Muş Havalimanı Müdürlüğü adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tırpancı’nın konuşmasının ardından iftar programı toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi.