MUŞ-İLDER’den Başkan Asya’ya ziyaret

Belediye Başkanı Feyat Asya, bir dizi gezi ve programlara katılmak üzere kente gelen MUŞ-İLDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Veysi Tutkun ve beraberindekileri makamında ağırladı. Sohbet havasında geçen ziyarette, Muş ile ilgili konular ele alındı.

Belediyecilik alanında yapılan yatırımlar hakkında misafirlerini bilgilendiren Başkan Asya, “Muş’u iyi bir konuma getirmek için 4 yıl içinde önemli hizmetler hayata geçirdik. Bu çalışmalarımız ile ilgili zaman zaman sizlerle istişare yapma fırsatı buluyoruz. Canlı hayvan pazarı, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, tıbbi atık sterilizasyon merkezi, sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi gibi elzem olan tesisleri kısa vadede yapıp hizmete açarak yeni tesisleri de yapmak üzere planlamamızı yaptık. İlimizin en büyük sorunu olan alt yapı projesini söz verdiğimiz gibi başlattık. Geçen yıl uygulamaya alınan kazı ve döşemelerle iyi bir ilerleme kat ettik. Bu süreçte çalışmalardan kaynaklı ortaya çıkan kötü görüntüler ve tahribatlar her ne kadar bizi yıpratsa da Muş’un geleceğini kurtaracağımız için bunlara göğüs gerdik. Halkımızın da desteği ile bu projemizi başarılı bir şekilde sonuçlandırarak, ilimizin en büyük sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen tahribatları geçici çözümlerle onardık. Aynı şekilde kazı ve döşemeleri tamamlanan ana güzergahların asfaltlarını yaptık. Bu yıl geçici olarak yaptığımız cadde ve sokakları bir bütün olarak yenilemek üzere hazırladığımız projeleri uygulamaya başladık. Allah’ın izniyle bu çalışmaların tamamlanması ile farklı bir Muş ortaya çıkmış olacak. İl dışındaki hemşehri derneklerimizim faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz. Hepimizin ortak paydası Muş’tur. Sizler de oralarda Muş’a ve Muşluya faydalı hizmetler yapmak için mücadele ediyorsunuz. Bugüne kadar sizlerle bağımızı hiç koparmadık. İnşallah bundan sonra da bu hukukumuzu daha güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Tekrar sizleri ağırlamaktan onur duyduğumu bilmenizi ister, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

MUŞ-İLDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Veysi Tutkun da, misafirperverliğinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.