Muş İli Stratejik Arama Konferansı

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen konferansa Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, MŞÜ Rektör Yardımcısı Abdüllatif Tüzer, Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO) Başkanı Fatih Cengiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum müdürleri, DAKA, TKDK ve KOSGEB temsilcileriyle davetliler katıldı. Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden Doç. Dr. Ali Arslan tarafından kurumsal Check-Up ve gelecek planlaması konusunda sunumunda yapıldığı konferansta; kurumların olgunluk seviyeleri, mevcut durum ve hedeflenen durum analizlerinin yanı sıra dünyadaki yönetim yaklaşımlarının gelişimleri konuları üzerinde de konuşuldu.

Dünyadaki ve ülkemizdeki olayların Muş’a etkileri, toplam kalite yönetimi konuları üzerinde de görüşmelerin yapıldığı toplantının ilk gününde kent için hedeflenen planlar üzerinde görüş alışverişi yapıldı.