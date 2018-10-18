Muş İMKB İlkokulunda kermes etkinliği

İMKB İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından okul idaresi işbirliğiyle kermes etkinliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen kermeste, öğrenci velileri ve öğretmenlerce hazırlanan yöresel yemekler ile pasta ve börekler vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Ayrıca düzenlenen kermesten elde edilen gelir ise, okulun ihtiyaçlarında kullanılacak.

Okul Müdürü Kemal Yıldız, okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla 8 yıldır kermes düzenlediklerini belirterek, "Bizde bugün geleneksel hale getirmiş olduğumuz kermesimizi düzenliyoruz. Buradan elde edilen geliri okulumuzdaki öğretmenlerimizden oluşturduğumuz bir komisyon tarafından yine okul ihtiyaçlarına göre kullanılacak. Kermesimize velilerimiz tarafından canı gönülden katılımın olduğunu görmekten son derece mutlu olduk. Öğretmen arkadaşlarımızın gayretleriyle velilerimizin tamamen kendi evlerinde kendi imkânlarıyla hazırlayıp getirdikleri yiyeceklerin sunumunu yaptık. Kermesimize katkısı olan başta öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Aile Başkanı Mikail Güvenç ise, "Bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen ve okulumuz yararına düzenlediğimiz kermesimize gerek maddi ve gerekse manevi anlamda verdikleri desteklerden dolayı velilerimize ve davetlilerinize teşekkür ediyorum. Çeşitli zahmetlerle hazırlayarak misafirlerimize sunduğumuz onlarca çeşit yiyecek ve içeceklerden elde edilecek gelir ile okulumuzun eksiklikleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yararına harcama yapılacaktır. Her şeyi devletten beklememek lazım, devlet ve vatandaş el ele verdiği takdirde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Kermesimize maddi ve manevi destek veren herkese tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.