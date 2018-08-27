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27 Ağustos 2018 09:27

Muş Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinlikleri ’Zara’ ve ’İmera’ konseri ile sona erdi

Muş Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinlikleri son gecesinde Zara ve karedeniz müziğinin sevilen sesi İmera ile konser ile sona erdi.

Muş Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinlikleri ’Zara’ ve ’İmera’ konseri ile sona erdi

27 Ağustos 2018 09:27


Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinliklerinde sahne alan Zara, sevilen türkülerini Malazgirtliler için söyledi. Tarihi Milli Park alanında binlerce kişinin izlediği konserde İmera ve Zara, hayranlarına türkü dolu bir akşam yaşattılar. Konserde bir konuşma yapan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Türkiye çapında sevilen sanatçıları Malazgirt ilçesine getirmeye devam edeceklerini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde yapılan Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinliklerinin son gecesinde İmera ve Zara’nın sahne alması çok güzel bir etkinlik oldu. Çok şükür ilçemizdeki vatandaşlardan ve Türkiye’mizin tüm bölgelerinden gelen vatandaşlarımız çok yoğun bir katılım gösterdiler. Bugün düzenlediğimiz konser programı ile katılan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu geceki muhteşem konseri ile Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinliklerini çok şükür kazasız belasız çok yoğun bir katılımla bitirdik. Malazgirt Zaferi’nin 947’ncı yıl dönümü etkinliklerine katılım gösteren tüm Türkiye’deki vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.




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