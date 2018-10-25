Muş merkezli 3 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Muş merkezli 3 ilde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklama , “İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ‘6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12'inci maddesinde tanımlanan silah ve mühimmat kaçakçılığı” suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü. Yürütülen çalışmalar la ilgili 23 Ekim 2018 günü, eş zamanlı olarak Muş ilinde 3, Hatay ilinde 2 ve Bingöl ilinde 1 olmak üzere toplam 6 adreste şüphelilerin yakalanabilmesi ve suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla arama faaliyeti icra edilmiştir. Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 1 adet Walther marka 7.65 mm çapında tabanca,1 adet Blow F92 marka kurusıkı tabanca, 1 adet Blow F99 marka kurusıkı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 19 gram kubar esrar maddesi, 1 adet Browning marka av tüfeği, 50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 16 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, 62 adet 12 cal av tüfeği fişeği, ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca, yürütülen dosya kapsamında iki ara yakalama yapılmış ve bu yakalamalarda; 2 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca ile bu tabancalara ait 2 adet şarjör ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.