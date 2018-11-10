Muş MHP İl Başkanı Kaymakam Yalçın'ı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muş İl Başkanı Şükrü Demir ile Malazgirt İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ı ziyaret ettiler.

Kaymakam Yalçın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP İl Başkanı Demir'e ve MHP Malazgirt İlçe Başkanı Tutar'a teşekkür eti. Başkan Demir konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında; “MHP Muş İl Teşkilatı ve Malazgirt İlçe Teşkilatı olarak Kaymakamımız Emre Yalçın'ı ziyaret ettik. Kendisiyle ülke ve bölgemiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk” şeklinde konuştu.

Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.