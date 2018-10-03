Muş Valisi Aziz Yıldırım'ın başkanlığında Muş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplandı.

Muş Valiliğinin toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş OSB Müdürü Mehmet Aktaş ve il encümen temsilcileri katıldı. Toplantıda Vali Aziz Yıldırım, Muş Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) altyapı eksikliklerini tamamlayarak, yatırım ortamının iyileştirilmesini hedeflediklerini ifade ederek, OSB'yi yatırımlar için cazip hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıda; müteşebbis heyet başkan vekilinin seçilmesi, OSB'ye doğalgaz alınması için müracaat edilmesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında devam eden projenin daha sağlıklı yürümesi için zeyilname ile İl Özel İdaresinin projeye ortak edilmesi, projede bulunan güneş enerjisi sistemlerinin görüşülmesi, OSB girişinin düzenlenmesi konuları görüşüldü.