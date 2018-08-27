Muş Ovası, Alparslan-2 Barajıyla canlanacak

Muş’un Varto yolu üzerinde bulunan Alparslan-2 Barajındaki yapım çalışmaları yeniden hız kazandı. Energo-Pro ve Murat Nehri A.Ş. tarafından yürütülen çalışmaların ardından barajın su tutması ile birlikte Muş Ovasındaki tarım arazilerinde sulama sıkıntısı yaşanmayacak. Yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Alparslan-2 Barajının kentin en önemli projeleri arasında olduğunu söyledi. Barajın tamamlanması ile çok ciddi bir enerji üretimi yapılacağını ifade eden Şimşek, "Alparslan-2 Barajımız, ilimizin en önemli projelerinden birisidir. Alparslan-2 Barajımız hem ülkemize ciddi şekilde enerji üreten bir baraj olacaktır hem de Muş Ovamızın 780 bin dönümünü sulamaya yardımcı olacak bir projemizdir. Artı bizim Muş merkez, Korkut ve Hasköy ilçelerimiz, merkezdeki 9 tane beldemiz, 41 köyümüz ile üniversitemiz olmak üzere içme suyu temini projesidir. Şu anda Energo-Pro kurduğu Murat Nehri Enerji A.Ş. diye lisanslandırdığı firmayla son bir yıldır çok hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Umut ediyoruz ki kısa süre içerisinde projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda ciddi bir çalışma var. Onların hedeflediği ve iş programına göre inşallah 2019’un sonu ve 2020’nin başında özellikle içme suyu temini ve bu sene inşallah Muş Ovamızın birinci etabı olan 168 bin dönümünün sulama projesi ihale edilecektir. Onun sulama kısmı ve artı daha da ötesi enerji elde etmek için bütün gayretle çalışmalar sürüyor ve takibini yapacağız" dedi.