“Muş Tarihine Pedallıyorum” etkiliği

Muş Belediyesi Gençlik Meclisi ve Muş Bisiklet Spor Kulübü organizasyonuyla “Muş Tarihine Pedallıyorum” adı altında düzenlenen etkinlikle bisiklet severler bir araya getirildi. Lale Vadisi Parkı'nda bir araya gelen bisiklet severler, Tarihi Murat Köprüsü'ne kadar pedal çevirerek farklındalık oluşturdu.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da eşlik ettiği etkinlik kapsamında gençler Tarihi Murat Köprüsü'ne kadar birlikte pedal çevirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Tarihi Murat Köprüsü'nde hazırlanan köz çayı, kamp ateşi ve canlı müzik ile karşılaşan gençler, güzel günü cep telefonlarıyla ölümsüzleştirerek, birlik içerisinde şarkılar seslendirdiler.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Koçmen, “Muş'un tarihini burada gençliğimize tanıtmak ve gençliğimize aşılamak amaçlı bugün buradayız. Tarihini ve neslini bilen bir gençlik için mücadele ediyoruz. Bugün bisiklet bahane oldu, hem sağlık açısından yararlı oldu hem de gençlerin tarihlerini bilmelerine vesile oldu” diye konuştu.