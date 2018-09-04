Muş TSO’dan Başkan Asya’ya iade-i ziyaret

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Feyat Asya’ya iade-i ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette çeşitli konular üzerine istişareler yapıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, genel olarak yapılan çalışmalar hakkında misafirlerini bilgilendirdi. Geçen yıllara oranla bu yıl çok daha yoğun bir sezon geçirdiklerini ifade eden Başkan Asya, uygulamada olan projeleri kış mevsimi öncesi hizmete sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Son zamanlarda dış mihraklar tarafından ülkemize yönelik ekonomi alanında saldırılar yapıldığını anımsatan Başkan Asya, bunun hükümetin doğru politikaları ve milletin dik duruşu ile bertaraf edileceğini vurgulayarak, “Şu anda ilimizin gelişimine katkı sağlayacak çok büyük ve güzel projeler uygulamaktayız. Tabi bu süreçte ülkemizin iyi seviyelere gelmesini hazmedemeyen kesimler, çeşitli yollardan elde edemediklerini ekonomi saldırıları ile başaracaklarının hesabını yaptılar. Ancak her zaman olduğu gibi halkımızın ülkesini sahiplenme noktasındaki dirayetinin hesabını yapamadılar. Allah’ın izniyle bu birlik ruhu sayesinde hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Tabi bu olaylar yaşanırken belediye olarak işlerimizi yapan firmaların kullandıkları malzemelerin fiyatlarının yükselmelerine rağmen projelerimizde herhangi bir aksama yok. Onlar da fedakarlık yapmak suretiyle hem işlerini hem de devletlerini sahipleniyorlar. Allah’ın izniyle geçici olarak yaşanan bu dönemi de güzel bir şekilde atlatacağız” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede birçok projenin açılışa hazır olacağını kaydeden Başkan Asya, “Bu yıl bizim toparlanma yılımız oldu. Geçmiş yıllardan başlattığımız veya bu yıl uygulamaya aldığımız projeleri tamamlanma aşamasına getirdik. Restorasyonunu yaptığımız Yıldızlı Han, şehirlerarası terminal, Yeni ve Zafer Mahallesi Bilgi Evleri, Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi, 56 bin metrekare alan üzerine yaptığımız Göletli Parkı önümüzdeki kısa bir sürede açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi çevre düzenleme projesini de inşallah kısa sürede tamamlayarak halkımızın kullanımına açacağız. Bununla beraber şehrin alt bölgesindeki mahallelerimizden başlattığımız üst yapı yenileme çalışmalarımızın da tamamlanması ile şehrimizin çehresi değişecek. Verilen emeğin karşılığı bu projelerin gün yüzüne çıkması ile daha da netleşecek. Tabi bunları yaparken sizler gibi sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin, esnafımızın, eşrafımızın söylemlerini, tavsiyelerini önemsedik. Bir yanlışımız olduğunda bizi uyarmanızdan memnun oluruz. Eleştirilere açık olduk, bu geleneğimizi hep devam ettireceğiz. Her zaman söylediğim gibi telefonum, evim, gönlüm hemşehrilerime açıktır” diye konuştu.

MUŞ TSO Başkanı Erdal Koç da, belediyenin son yıllarda uygulamaya aldığı projelerin Muş için hayati önem arz ettiğini ve çok büyük çalışmalar olduğunu ifade ederek, gayret ve emeklerinden dolayı Başkan Asya ve ekibine teşekkür etti.