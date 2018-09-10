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Muş üzümüne ilgi gün geçtikçe artıyor

Muş üzümü tezgahlarda yerini alırken, kilosu 6 TL’den alıcı buluyor.

Muş üzümü tezgahlarda yerini alırken, kilosu 6 TL'den alıcı buluyor.


Ağustos ayının sonu ile Eylül ayının ilk haftası kentteki tezgâhlarda yerini alan Muş üzümü, büyük rağbet görüyor. Mongok, Kale, İncebel, Mehmetcan ve Pamukluk bağlarında yetişen Muş üzümü, kilosu 6 TL'den satılıyor.


Kentte yerli meyve satışı yapan ve ürünlere yoğun ilgi gösterildiğini söyleyen Muhammed Güngör, “İlimize has olan üzümler her yıl olduğu gibi bu yıl da oldukça fazla ilgi görüyor. Üzümün kilosunu 6, yerli armudun kilosunu ise 7 TL'den satıyorum. Ağırlıklı olarak şuanda üzüm satılıyor” dedi.

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