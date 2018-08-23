Muş Muş Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki İl Garnizon Komutanı Attila Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Bulanık ilçesini ziyaret etti. Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Bulanık Öğretmen evi önünde Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Horzum İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut STK temsilcileri, muhtarlar ve vatadaşlar tarafından karşılandı. Karşılanmanın ardında Öğretmenevi bahçesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Yıldırım yaptığı konuşmasında, “Burada ilçemizin çok değerli kamu çalışanları ve çok kıymetli muhtarlarımız hepinizi şu mübarek Kurban bayramı gününde hepinizi selamlıyorum. Bayramlar birlikte olduğumuz zaman bir ifade ediyor. Bayramlar beraber bayramlaşırsak bir anlam ifade ediyor ve yine bayramlar dostlukların pekiştiği küskünlerin barıştığı aramızda bulunan anlaşmazsızlıkların ortadan kaldırıldığı zamanlardır. Ancak o zaman günümüz bayram olur. Bayramlar bizler için hem inancımız hem de kültürümüzden kaynaklanan çok önemli çok kıymetli günlerdir, uzakları yakınlaştırır. Bayramlar bir bakarsınız gerek Türkiye içerisinden gerek yurt dışından pek çok insan hasretle bu günleri bekler ve bugünlerde kendi memleketlerine kendi doğup büyüdükleri yere mutlaka gelmeyi arzu ederler. Bu aynı zamanda uzun zamandır birbirini görmeyen akrabalarında arkadaşlarında, dostlarında, komşularında, birbirlerine kavuşması anlamına gelmektedir. Biz bunları önemsiyoruz, bayramlarımızı önemsiyoruz. Kıymetli günlerdir diye mutlaka savunuyoruz ve bu bayram günlerini öyle değerlendirmeliyiz ki küçüklerin büyüklerle buluşturduğu bir güne getirmeliyiz. Torunlar dedeleriyle, nineleriyle buluşa bilmemeli akrabalar birbirleriyle görüşebilmeliler. Komşular birbirleriyle bayramlaşabilmeleri için bir daha gidebilmeliler. Bu komşu derken sadece kapı komşumuzu kast etmiyorum, bu muhakkak olmalı. Onun içindir ki insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşıyorlar yada biz insanların daha çok yakınlaşmasını istiyoruz. Böylece bayram olduğunu görüyoruz. Çocuklarımıza bu kültürü aşılamamız lazım. Gençlerimize bu kültürü aktarmamız lazım. Bayramlar tatil günleri değildir, bayramı bayram olarak kutlamamız lazım” dedi.

Vali Yıldırım daha sonra beraberindekiler çarşı merkezine geçerek 15 Temmuz Parkında halkın bayramını kutladı. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yıldırım, daha İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığındaki bayramlaşma programlarına katıldı. Daha sonra Rüstemgedik beldesinde şehit ailelerini ziyaret eden Vali Yıldırım burada da yaptığı konuşmasında, "Allah ülkemizin huzurunu bozanlara fırsat vermesin. Bu topraklar hepimize yeter. Her kese yer var. Huzur olduğu zaman her kes kazanıyor. Esnafımız kazanıyor. Yurt dışındakiler geliyor. Vatandaşlarımızla bayramlaştık. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bayramlarımızı bayrama yakışır bir şekilde kutlamaktır. Bunu yapabilmek için bu bayramın tamamını vatandaşlarımızla birlikte geçirdik. Bundan da çok mutluyuz. Memnun olduk. İnşallah bundan sonraki bayramlarımızda da burada görev yaptığımız süre içerisinde aynı şekilde devam ederiz" şeklinde konuştu.

Vali Yıldırım ziyaretlerinin ardından beraberindekiler ile birlikte Muş merkeze gitmek üzere Bulanık’tan ayrıldılar.