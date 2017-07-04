Muş Valisi Aziz Yıldırım göreve başladı

Son valiler kararnamesiyle Afyonkarahisar Valiliğinden Muş Valiliğine atanan Aziz Yıldırım, yeni görevine başladı. Hükümet Konağı girişinde vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kamu kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Aziz Yıldırım, makamında gazetecilere açılamalarda bulundu. Muş’u yaklaşık 18 yıl önce gördüğünü hatırlatan Vali Yıldırım, "Bizi bu göreve layık gören baştan Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Muş’u, yaklaşık 18 yıl önce görmüştüm ve ondan sonra bir daha görme fırsatım olmadı. Buraya gelmeden önce araştırma yaptım ve Muş’un ne olduğunu, Muşlunun ne olduğunu biliyorum. Buradaki güzel insanlara hizmet vermek, bizden önceki arkadaşlarımızın yapmış olduklarının üzerine bir şeyler ekleyebilmek bizleri mutlu edecektir. İnşallah elbirliğiyle burada atanmışlarımız, seçilmişlerimizle daire amirlerimiz, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz ve basınımızla bütün Muşlularla birlikte bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Artık ben de sizlerden biriyim. Bundan sonra hep birlikte görev yapacağız" dedi.

Basının kendileri için çok değerli olduğunun altını çizen Vali Yıldırım, "Toplumda neler olup bittiğini zaman zaman basın aracılığıyla öğreniyoruz. Siz de bize köprü olursanız, vatandaşın duygu ve düşüncelerini, arzu ve isteklerini bizlere iletirseniz, bizler de onu yerine getirmek için elimizden gelen gayreti sarf ederiz. İnşallah, Muş bugünden daha da iyi hale gelecek. Eski köye yeni adet getirmemiz lazım. Bizden önceki arkadaşlarımızın yaptıkları hizmetlerin biraz ötesine geçebilirsek, görevimizi yapmış olarak görürüz" ifadelerini kullandı.