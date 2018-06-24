Muş Valisi Aziz Yıldırım oyunu kullandı

Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandık başına giden Muş Valisi Aziz Yıldırım, "Biz demokrasinin gereğini yapalım, terör demokratik bir yöntem değildir. Terör ve teröre destek verecek olanlar da demokrasiden hiçbir şekilde kimse söz etmesin" dedi

Muş’ta Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaşlar sandık başına giderek, oylarını kullanmaya devam ediyor. Vali Adil Yazar Ortaokulunda 1105 Nolu sandıkta oyunu kullanan Vali Aziz Yıldırım, seçimin ülkeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Yıldırım, demokratik bir ülkede yaşadıklarını söyledi. Demokrasinin en büyük göstergesinin özgür ortamlarda yapılan seçimler olduğunu işaret eden Vali Yıldırım, "Demokrasinin en büyük göstergelerinden bir tanesi özgür ortamlarda yapılan, hür ortamlarda yapılan seçimlerdir. Bu seçimlerden bir tanesini de bugün 24 Haziran 2018 itibariyle de bütün yurdumuzda gerçekleştiriyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Seçimler tabi ki özgür olarak yapılması, özgür iradeyle yapılması önem taşıyor. İnsanlar kendilerince hangi görüşe gönül verdilerse oraya özgürce oylarını kullanırlar, kullanıyorlar. Saat 17.00 itibariyle oy kullanımı bitecek. Daha sonrasında sandıklarımızın açılımı yapılarak, sayılacak. Vatandaşımızın tercihini kimlerden yana olduğu görülecektir" dedi.

"Vatandaşlarımız sandık başına gitmeye itina gösteriyor"

Vatandaşların demokratik bir şekilde oylarını kullanmaya özen gösterdiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Hepinizin bildiği gibi bu seçimlerde bir özellik daha var. Burada sistem değişiyor. Cumhurbaşkanımız seçilecek ve aynı şekilde meclisimiz, parlamentomuz oluşacak, milletvekillerimiz seçilecek. Onun içindir ki vatandaşlarımız en güzel şekilde katılımlarını sağlasınlar, bizim tavsiyemiz; bütün vatandaşlarımız gelsin. Kendilerini yöneltmelerini istedikleri kişileri de kendileri seçsinler. Burada tabi ki vatanın, milletin bağımsızlığı ve birliği çok önemli. Bunun için de vatandaşlarımızın hassasiyetle, demokrasinin gereği olan bu seçimler için oy kullanmaya, sandıkların başına gitmeye çalışacaklarını, bütün gayretleriyle buna itina, özen göstereceklerine inanıyorum" dedi.

"Terör demokratik bir yöntem değildir"

Terörün demokratik bir yöntem olmadığını hatırlatan Vali Yıldırım, "Biz her zaman söylüyoruz; terörle yatıp, terörle kalkamayız. Bunu bölgenin gündeminden, Muş’un gündeminden, Türkiye’nin gündeminden mutlaka terörü çıkartmalıyız. Terörle hiçbir yere varılamayacağını göstermeliyiz. Zaten bu özgür ortamlarda gerçekleştirilen demokrasinin gereği seçimler de bunun için yapılmaktadır. Terörle bir yer olmaz, isteyen istediği partiye buyursunlar, oy versinler, istedikleri görüşü desteklesinler. Bizim bundan başka söyleyecek bir şeyimiz yoktur. Demokrasi şu ana kadar insanlar tarafından icat edilen en güzel yöntemdir. Biz demokrasinin gereğini yapalım, terör demokratik bir yöntem değildir. Terör ve teröre destek verecek olanlar da demokrasiden hiçbir şekilde kimse söz etmesin" şeklinde konuştu.