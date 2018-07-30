Muş Valisi Aziz Yıldırım Varto’da

Muş Valisi Aziz Yıldırım, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile birlikte Varto ilçesini ziyaret etti. İlk olarak ilçe girişinde hâkim bir tepede konuşlandırılan polis özel hareket timlerine ait Kalekolu ziyaret eden Vali Yıldırım, burada incelemelerde bulundu. Özel Hareket Müdürü Hüseyin Şahin ile personeli tarafından karşılanan Vali Yıldırım, devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Yıldırım, “Burası kuleleri, personelin kullanım alanları, yemekhanesi, mühimmat ve araç depoları ve tüm sistemiyle bölgeye hâkim bir konuma sahip. Öncelikli olarak can güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğinin hepimiz farkındayız. Bu tür yapıların benzerleri olan illerimize müteahhit ve ilgili ekiple giderek varsa eksik olan kısımları istişare edilsin ve projede revize olarak yenileme yapılsın ki sonrasında yeni çalışmalara girerek zaman kaybı ve israf olmasın. Tam donanımlı olan bu yapılar hem güvenlik görevlilerimiz için hem de bölge halkımızın huzuru için son derece önemlidir” dedi.

Daha sonra beraberindekilerle birlikte ilçe halkıyla bir araya gelen Yıldırım, vatandaşların sıkıntılarını dinledi. Varto’nun güzel bir ilçe olduğunu dile getiren Yıldırım, “Bizler terör konusunu gündemimizden çıkarmalıyız ki buradaki bu güzellikleri diğer vatandaşlarımızda görebilsin. Hepiniz yıllarca görev yapan belediyenin bu hizmetleri vatandaşlarımıza hizmet amacıyla kullanmadığını gördünüz. Bizler devlet olarak bundan sonra sizlere daha iyi hizmet etmek için çaba gösteriyoruz ve en iyi şekilde de hizmet alacaksınız. Çünkü bu topraklar, kıymetli topraklardır. Bu bölge, Türklerin Anadolu´ya girdiği ve yurt edindiği yerlerdir. Devlet olarak vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet götürürken, terör konusunda da kararlılıkla mücadele devam edecektir. Değerli kaymakamımız 2 yıldır sizlere hizmet ediyor vatandaşlarımızın hepsi bundan memnun. Köylerimize su götürüyor, hayvancılık konusunda projeler üreterek vatandaşımıza gelir kapısı açıyor. Şu anda bile 20 köyde, köy içi ve mera yolları yapımı için ekipler çalışıyor. Tüm vatandaşlarımız hizmetin en iyisine layık. O yüzden hizmet edecek insanların yanında olun” ifadelerini kullandı.

Buradaki ziyaretlerinin ardından heyet ile birlikte Hamurpet Gölü’ne geçen Vali Yıldırım, buradaki yol çalışmasını inceledi. Yapılan yollar sayesinde vatandaşların Hamurpet Gölü’ne daha kolay ve daha rahat ulaşabileceğini dile getiren Vali Yıldırım, Hamurpet Gölü’ndeki incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.