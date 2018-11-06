Muş Valisi Gündüzöz göreve başladı

Havayolu ile Muş'a gelen Muş Valisi İlker Gündüzöz'e, eşi ve çocukları eşlik etti. Muş Valiliği önünde düzenlenen karşılama törenine vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kamu kurum amirleri ve valilik personeli katıldı. Burada tören mangasını selamlayan Vali Gündüzöz, personellerle tanışmanın ardından makamına geçti. Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gündüzöz, mülki idarede görevlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Daha önce Batman Kozluk Kaymakamlığı yaptığını hatırlatan Vali Gündüzöz, “Daha önce Muş'a gelmiştim. Bugün Allah nasip etti, Muş Valisi olarak bu şerefli görevi alarak güzel Muş'umuza geldik. 10 yıldır bakanlık merkezinde çalışıyorum. Çeşitli mertebelerde çalıştım ve çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptım” dedi.

Muş'un kadim bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali Gündüzöz, “Kadim bir geçmişi olan bu şehirde hizmetlerimize devam etme arzusundayız. Tabi bu bir ekip işi. Buradaki mülki idare, jandarma, emniyet ve diğer birimlerdeki arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, belediyemizle, milletvekilimizle ve en önemlisi de bizim gücümüz olan Muş halkı ile Muş'umuzu daha güzel, kalkınmış bir noktaya getirmeye çalışacağız. Elbirliği ile Muş'u huzurlu ve daha huzurlu güzel günlere götürmeye çalışacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanımızın selamlarını Muş'a getirdim. Bende en kalbi duygularımla kendilerini sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.