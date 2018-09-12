Muş Valisi Yıldırım, dolandırıcılara karşı uyardı

Muş Valisi Aziz Yıldırım, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle valilik ismini kullanarak, yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunan Vali Yıldırım, “Valilik adına herhangi bir yardım kampanyası düzenlemedik yâda herhangi bir banka hesap numarasına para yatırılması konusunda bir talebimiz olmadı. Bu şekilde talepte bulunanlar yâda telefon ile arayanlar dolandırıcıdır. Vatandaşlarımız bunlara karşı uyanık olsunlar ve bizlere haber etsinler. Ulusal çapta bir takım kampanyalar olduğunda zaten bunlar medya aracılığıyla duyuruluyor. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı iş adamlarımız ve vatandaşlarımız hassas olsunlar tuzaklara düşmesinler” şeklinde konuştu.

Dolandırıcılıkla karşı karşıya kalındığında 155 Polis İmdat hattının aranmasını isteyen Vali Yıldırım, “Bazı kötü niyetli kişiler özellikle iş adamlarını hedef alarak, Muş Valiliği özel kaleminden aradıklarını ifade edip vatandaşlarımızı dolandırmak istemektedirler. Hiçbir Valilik, telefonla arayarak bazı engelli vatandaşlarımıza 'tekerlekli sandalye alacağız' veya 'ilaç alıp tedavi ettireceğiz' diyerek telefon görüşmesi yapmaz. Sizleri telefonla arayarak kendisini Valilik Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı isteyenlere asla inanmayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde lütfen hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin” diye konuştu.