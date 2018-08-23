Muş Valisi Yıldırım Vartolular bayramlaştı

Muş Valisi Aziz Yıldırım ve beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Varto ilçesini ziyaret etti. Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Varto Devlet Hastanesi önünde Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Emniyet Müdürü Orhan Ağdaş AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Lütfi Turgut tarafından karşılandı. Karşılanmanın ardında Vali Yıldırım ve beraberindekiler çarşı merkezine geçerek esnafın ve halkın bayramını kutladı. Çeşitli kahvehanelerde vatandaşlarla bayramlaşan heyet, vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığındaki bayramlaşma programlarına da katılan Vali Yıldırım, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek muhtarların sorunlarını dinledi. Vali yıldırım daha sonra 21 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki operasyonlara PKK’lılarla girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Serdar Akın’ın ablası Fikrîye Akını evinde ziyaret etti. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “Allah ülkemizin huzurunu bozanlara fırsat vermesin. Bu topraklar hepimize yeter. Her kese yer var. Huzur olduğu zaman her kes kazanıyor. Esnafımız kazanıyor. Yurt dışındakiler geliyor. Vatandaşlarımızla bayramlaştık. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde bayramlarımızı bayrama yakışır bir şekilde kutlamaktır. Bunu yapabilmek için bu bayramın tamamını vatandaşlarımızla birlikte geçirdik. Bundan da çok mutluyuz. Memnun olduk. İnşallah bundan sonraki bayramlarımızda da burada görev yaptığımız süre içerisinde aynı şekilde devam ederiz” dedi.

Varto Devlet Hastanesinde hastaların bayramını kutlayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Muş merkeze gitmek üzere Varto’dan ayrıldılar.