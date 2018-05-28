Muş voleybol takımı bölge şampiyonu oldu

Kalkınma Bakanlığı ile Muş Valiliği tarafından desteklenen ve Muş Yetiştirme Yurdu Mezunları Derneği tarafından yürütülmekte olan "Kimsesizin Kimsesi Olalım" SODES projesi kapsamında spor turnuvaları ve spor müsabakaları etkinlikleri çerçevesinde Van’da yapılan Voleybol Yıldızlar Bölge Şampiyonluğu müsabakalarının birincisi Muş Yetiştirme Yurdu Spor Kulübü oldu. 24-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Van ilinde yapılan Voleybol Bölge Şampiyonluğu müsabakaların ilk gününde ev sahibi Van ekibi ile karşılaşan Muş temsilcisi müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. İkinci gün müsabakasında Siirt Spor ile karşılaşan Muş ekibi bu müsabakadan da 3-0 üstün ayrıldı. Üçüncü gün Hakkâri Sporu 3-1 ve dördüncü günde Bitlis Sporu 3-0 yenerek puanını 12’ye çıkarmayı başaran Muş ekibi bölge şampiyonu oldu. 13-21 Haziran 2018 tarihleri arasında Konya’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Muş’u temsil edecek olan Muş Yetiştirme Yurdu Spor Kulübü, buradan başarıyla dönmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili bir açıklamalarda bulunan Muş Yetiştirme Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ferzende Emre, gençlerden sonra yıldızlar kategorisinde de alınan bölge şampiyonluğundan ötürü çok mutlu olduklarını söyledi. Devletin verdiği SODES-PRODES desteği ile her yıl bu başarılarını tekrarlayıp çocuk ve gençlere ellerinden gelen her konuda yardımcı olduklarını hatırlatan Emre, "Gençlerimizi elimizden gelen tüm sportif aktivitelere yönlendirerek, onları kötü alışkanlıklardan korumak, üniversiteli olmalarına devletimiz ile beraber katkıda ve destekte bulunmak bizleri ziyadesi ile mutlu etmektedir" dedi.