Muş’a 2018’de 3 milyar TL’lik yatırım yapılıyor

Kentteki yatırım ve çalışmaları yerince inceleyen AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Zaferi kutlama alanında çalışmaların da aralıksız devam ettiğini söyledi. Muş’un Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazırlandığını ifade eden Şimşek, “Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde yeni Türkiye’yle birlikte Muş’ta büyüme payını alıyor. Son yıllarda çok ciddi projelerimiz hayat buldu, temel atıldı ve yapımları devem ediyor. Şu anda gündemimizde devam eden çok büyük projelerimiz var. Yine sağ olsun Cumhurbaşkanımızın emri üzerine projelerimiz hız kazandı. Özellikle son günlerde ciddi bir heyecanda yaşıyoruz. Malazgirt’imizin yine 26 Ağustos kutlama yıldönümü tekrar yaklaştı. Yaklaştıkça da bizleri heyecan sarıyor. Geçen yıl bir nevi ilkini yapmış olduğumuz Malazgirt Zaferi kutlamaları dolayısıyla kentte büyük bir heyecan yaşandı. Bu sene daha organize daha düzgün bir kutlama gerçekleştireceğiz. Bu sayede özellikle bizim Malazgirt ve Muş’a ulaşım yollarımızın bazılarının temelleri atıldı ve bazılarının da atılmak üzere. Bunlarında ötesinde en çok şu üzerinde durduğumuz Malazgirt Milli Park ve tören alanı projelerimiz devam ediyor” dedi.

“Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verdi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muş Havalimanının adının Sultan Alparslan Havalimanı olacağını müjdelediğini hatırlatan Şimşek, “Geçen hafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde verip isim değişikliği yaptığı ve şu anda inşaatı devam eden Muş Havaalanı, Sultan Alparslan Havaalanı ismi ile birlikte daha fazla bölgede ve bölge dışında değer bulacaktır. Bu isme binaen inanıyoruz ki turizmde ilimize daha fazla uçak inecektir. İlimize katkısı olacaktır. Havaalanımız da şu anda çalışmalar devam ediyor. İnşallah tören günlerine yetişecektir, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı misafir edeceğiz” diye konuştu.

Her yıl ortalama olarak Muş’a 3 milyar TL yatırım yapıldığını kaydeden Şimşek, “Yarımlarımız devam ediyor. İrili ufaklı birçok yatırımımız var. Şu anda bu yıl için 94 tane ilköğretim okulumuzun yapımı devam ediyor. Bunların yanı sıra Kredi ve Yurtlar Kurumunun yaptırmış olduğu 750 kişilik öğrenci yurdu, AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi, yeni stadyum, tribün, İŞ-KUR ve SGK binası yatırımları gibi çok sayıda yatırım çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene yine her sene olduğu gibi 400 kilometre civarında kaplama ve 100 kilometre civarında BSK yol yapıyoruz İl Özel İdaremizin kaynaklarıyla. Eski Başbakanımızın Binali Yıldırım’ın söz verdiği müjde verdiği Eğitim ve Araştırma Hastanesini güncelliyoruz. İnşallah 400 yataklı hastanemizin de yakında inşaatı başlayacak. Hasköy ve Malazgirt ilçelerimiz için de hastanelerimiz var. Muş ilimiz son yıllarda ortalama olarak genel ve katma bütçeli yatırımlarla birlikte her yıl yaklaşık 3 milyar TL yatırım almış durumdadır. 2018 yılında da bu bütçe 3 milyar TL civarındadır. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti götürebilmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Gayemiz hizmettir, hizmetkar olacağız” şeklinde konuştu.