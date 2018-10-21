Muş'a ilk defa gelen üniversite öğrencileri şehri gezdi

Muş Alparslan Üniversitesini (MŞÜ) kazanarak, Türkiye'nin dört bir yanından ilk defa kente gelen öğrenciler, kendileri için düzenlenen gezi programında şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

Türkiye'nin dört bir yanından Muş'a ilk defa gelen ve Müştak Baba Öğrenci Yurdunda barınan Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencileri için gezi programı düzenlendi. Düzenlenen gezi programı kapsamında öğrenciler, Muş'un tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret ederek, bilgi sahibi oldular.

Gezi programının öğrencilerin yararına olduğuna dikkat çeken Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Muş İl Müdürü Emrullah Güler, “Ülkemizin dört bir yanından Muş'a ilk defa gelen ve Müstak Baba Yurdumuzda barınan öğrencilerimiz için uyum programı kapsamında bir gezi programı düzenlendi. Öğrencilerimiz, kentimizdeki; Bitlis Çarşısı, Ulu Camii, Hacı Şeref Camii, Alaeddin Bey Camii, Müştak Baba Türbesi, Göletli Park, Seyir Tepesi ve Tarihi Murat Köprüsü'nü gezip, Muş'un tarihi ve sosyal-kültürel mekanlarını tanıyıp, güzel bir gün geçirdiler. Muş'u daha yakından tanıdılar. Araç desteği veren Belediye Başkanı Feyat Asya'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.