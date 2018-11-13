Muş'a yeni UMKE aracı gönderildi

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in girişimleri ile Sağlık Bakanlığı tarafından Muş'a yeni bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı gönderildi.

Sağlık Bakanlığınca Muş'a gönderilen tam donanımlı UMKE aracı ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, UMKE'deki araç sayısının 2'ye çıktığını ifade etti. Türkiye genelinde 40 ile dağıtılan UMKE aracını teslim aldıklarını kaydeden Türkoğlu, "Sağlık Bakanlığımız, ülke genelinde 40 ile tam donanımlı UMKE araçları gönderdi. 40 il içerisinde Muş'un da olması bizler için son derece önemli. UMKE aracının Muş'a kazandırılmasında büyük emekleri olan AK Parti Muş Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'e de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Araç teslim törenine; İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu, Sağlık ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Abdurrahman Özden katıldı.