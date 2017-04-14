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14 Nisan 2017 15:44

Muşlu çiftçilere 75 milyon 225 bin TL destek

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü aracılığıyla kentteki çiftçilere 2016 yılında toplamda 75 milyon 225 bin 498 TL ödeme yapıldığını söyledi.

Muşlu çiftçilere 75 milyon 225 bin TL destek

14 Nisan 2017 15:44


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü çalışmalarını değerlendiren Şimşek, 2017 yılı itibariyle ödemelerin ve desteklerin devam ettiğini kaydetti. Muş’ta tarım alanında yapılan faaliyetlere değinen Şimşek, Muş’un bir tarım kenti olduğunu hatırlattı. Tarımın daha fazla gelişmesi için hükümetin desteklerinin arttığına işaret eden Şimşek, 80 bin 132 büyükbaş ve 224 bin 77 küçükbaş hayvan küpelerinin tamamının takıldığını, 34 bin büyükbaş, 98 bin 710 küçükbaş hayvanın ise il dışına sevk edildiğini söyledi. 30 bin 300 adet büyükbaş hayvana suni tohumlama yapıldığını ifade eden Şimşek, “1 milyon 502 bin 196 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvana aşılama yapılmıştır. Karaağaçlı beldesi ve Hasköy ilçesi Dağdibi köylerinden alınan 12 bin Muş üzümü bağ çubukları çiftçilere verilmek üzere köklendirilmiştir. 28 bin adet elma 14 bin adet armut olmak üzere toplamda 42 bin elma ve armut fidanı dağıtıldı” dedi.


SODES projesi kapsamında Hasköy ve Korkut ilçelerinde 30 kadın çiftçiye arıcılık eğitimi verildiğini kaydeden Şimşek, “Eğitim alan kadın çiftçilerimize 150 arılı kovan dağıtımı yapıldı. Sungu beldesinde 30 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtımı yapıldı. Muş merkeze bağlı Akpınar köyünde kiraz yetiştiriciliği kapsamında 15 kadın çiftçiye 75 dekarlık kiraz bahçesi kurulumu yapıldı. Genç Çiftçi Projesi kapsamında 243 çiftçimize 7 milyon 290 bin TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Malatya 10. Doğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarına 92 çiftçi ve teknik eleman ile katılım sağlandı” ifadelerini kullandı.


İl genelinde yapılan diğer yatırımlara da değinen Şimşek, toplamda 75 milyon 225 bin 498 TL destekleme ödemesi yapıldığını kaydetti.


AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yatırım ve desteklerinden dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Muş Valisi Seddar Yavuz’a, il müdürlüğü çalışanlarına ve AK Parti hükümetine teşekkür etti.




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