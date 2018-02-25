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25 Şubat 2018 10:01

Muşlu çiftçilere gecikmeli mazot ve gübre desteği

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinin çiftçilerden ‘borcu yok’ belgesi istemesi nedeniyle mazot ve gübre desteğinin geç alınacağını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Muşlu çiftçilere gecikmeli mazot ve gübre desteği

25 Şubat 2018 10:01


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, tüm illerde çiftçilere mazot ve gübre desteği verilirken, Muşlu çiftçilerin icmalleri yapılmadığı için bu desteklemelerden gecikmeli olarak faydalanacağını belirterek, “Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerimizden ‘borcu yok’ kâğıdı isteyerek, onları mağdur etmiştir. Bu belgeyi almak isteyen çiftçilerimizin oluşturduğu uzun kuyrukları, fotoğraf halinde Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba’ya gösterdim ve Bakanımız bu oluşan kuyrukların bir an önce sona ermesi ve çiftçilerin mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istedi. Bakanımızın emirleri doğrultusunda, çiftçilerimizden istenen bu borcu yok kâğıdı ertelendi. Ancak tüm illerde çiftçilere mazot ve gübre desteği verilirken, maalesef bizim çiftçilerimiz icmalleri yapılmadığı için bu desteklemelerden gecikmeli olarak faydalanacaktır. Yani burada bir mağduriyet yaşanmıştır. Ben bu nedenle çiftçilerimize bu mağduriyeti yaşatan Muş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ergün Çolakoğlu’nu tüm çiftçilerimize yaşattığı bu mağduriyetten dolayı derhal görevden alınmasını talep ediyorum” dedi.


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, çiftçilerin icmallerinin en geç bir hafta içinde hazırlanacağını ve hazırlanan icmaller ile en kısa zamanda tüm çiftçilerin mazot ve gübre desteklerini alacağını ifade ettiler.




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