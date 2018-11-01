Muşlu çocukla İstanbul ve Çanakkale'ye gönderildi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Biz Anadolu'yuz-Muş” projesi kapsamında 101 çocuk İstanbul ve Çanakkale'ye gönderildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Biz Anadolu'yuz-Muş” projesi kapsamında; 8 şehit yakını, 6 yetim-öksüz, 86 dezavantajlı ve 1 kanser hastası olmak üzere toplam 101 çocuk ve 7 öğretmen ile 3 polis memuru, İstanbul ve Çanakkale'ye geziye gönderildi. Gerçekleştirilecek olan gezi programı hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gezi programı çerçevesinde; İstanbul uçağı ile Muş Havaalanından hareketle İstanbul iline gidilip oradan karayolu ile Çanakkale iline gidilecek ve otelde konaklanacak. 2 Kasım 2018 günü Çanakkale ilinde Çimenlik Kalesi, Nusret Mayın Gemisi, Kilit Bahir Kalesi, Necibiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı, Ezineli Yahya Çavuş Anıtı, Sargı Yeri Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Çanakkale Şehitliği Abidesi, Anzak Koyu Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı Sırt, 57 Alay Şehitliği, Conk Bayırı Siperleri gezilecek. 3 Kasım 2018 günü sabah saat 05.00'de İstanbul iline intikal edilerek 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya, Yere Batan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Miniatürk, Eyüp Sultan Camisi, boğazda tekne turu, Dolmabahçe Sarayı, Panorama 1453 gezilecek, saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçına gidilecek, akşam İstanbul'daki bir otelde konaklanacak. 4 Kasım 2018 günü otelde kahvaltının ardından saat 12.00'de İstanbul-Muş uçağı ile saat 13.30 sıralarında Muş'a intikal edilip, gezi tamamlanacaktır. Yapılacak gezilerle öğrencilere tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu atalarımızın omuz omuza verdikleri mücadeleleri görsel olarak anlatarak, milli birlik ve kardeşlik duygularını geliştirmek, toplumsal aidiyet duygularını ve polis-halk ilişkililerini güçlendirmek, ruhsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir” denildi.