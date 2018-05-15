Muşlu kadınların ‘Ramazan telaşı

Muş’ta Ramazan’a bir gün kala, kadınlar imece usulü ile tandırda ekmek pişirerek hazırlıklara başladı. Merkeze bağlı Soğucak köyünde yaşayan Fikriye Polat, köylerde genellikle tandır ekmeği tüketildiği için Ramazan öncesi ekmek yapmaya başladıklarını kaydetti. Ramazan’da tandırın sıcaklığından etkilenmemek için şimdiden ekmek pişirmeye başladıklarını belirten Polat, "Ramazan boyunca tandır ekmeği yapmamaya özen gösteriyoruz. Ancak nüfusu çok olan aileler yine de 15 günde bir yaklaşık 150 ekmek pişirmek zorundadır. Çünkü yetmiyor. Her seferinde bir tenekeye yakın undan ekmek yapıyorum. Şu anda komşularımızın yardımı ile 15 günlük ekmeği pişirmeye çalışıyorum. Pişirdiğim ekmekleri bayatlamaması için derin dondurucuya koyuyoruz. Daha önce ayda 3-4 sefer ekmek pişirirken, Ramazan dolaysıyla 2 defa pişireceğiz. Komşularım ekmek yapmama yardım etmek için geldiler" dedi.

Köy sakinlerinden Esra Çakır ise komşusuna ekmek pişirmede yardımcı olmak için geldiğini hatırlatarak, "Komşularımızla birlikte Ramazan’a hazırlık yapmak için ekmek pişiriyoruz. Ramazan ayında komşular olarak birbirimize yardım ediyoruz. Bugün bu evin ekmeğini pişiriyoruz. Bu ekmeğin ardından benim ekmeğimi pişireceğiz. Çünkü oruçlu ekmek pişirmek zor oluyor" diye konuştu.