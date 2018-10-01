Muşlu öğrencilerden robot kodlama çalışması

Muş'ta hayata geçirilen STEM ve Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler, kendi robotlarını kodlayarak yeni şeyler öğrenme imkanı elde ediyorlar.

Muş'ta açılan STEM ve Bilim Merkezi'ndeki öğrenciler; robotik kodlama, teknoloji ve tasarım konularında uygulamalı eğitim almanın sevincini yaşıyorlar. Matematik, fen, teknoloji tasarım, uzay yaşam odası, canlılar dünyası gibi birçok sınıfın bulunduğu merkezde, öğrenciler atık malzemelerle yaptıkları bilimsel çalışmalarla kendi robotlarını kodlayarak, yeni şeyler öğrenme imkanı elde ediyorlar.

STEM'de öğrencilerin çalışmalar kapsamında deneyerek, yaparak ve yaşayarak olayları görme şansına sahip olduklarını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, “Öğrencilerimiz 'bende yapabilirim, bende yaptım' demenin şansını elde ediyorlar. Özellikle burada çocuklarımızın bilimsel ve teknolojik gelişmelerini görme, inceleme ve uzay konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlama anlamında ciddi bir merkez oldu. Burada öğrencilerimiz kendi imkanları ve yetenekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir pet şişeye tekerlek, motor takarak bir araç haline getirerek hayal güçlerinin ne kadar güçlü olduğunu gördük” dedi.

Müdür İlci, öğrencilerin kodlama ve yazılım noktasında eğitim almalarını sağlayıp, temelden geleceğin mühendisleri, bilim insanı olarak yetişmelerini sağlayacaklarının altını çizdi.

Atık malzemeler üzerinde öğrencilerin kendi hayal güçlerindeki araç gereçleri tasarlayıp, ortaya koyduklarını söyleyen STEM Proje Koordinatörü Ömer Sukenarı ise, “Merkezimizde fen, uzay yaşam odası, canlılar dünyası gibi birçok alanımız var. Öğrenciler burada derslerini destekleyen çalışmalar yaparak okulda başarılarını arttırmaktadır. Burada çocukları tamamen bilimsel çalışmalara yönlendirme ve araştırma içerinde olmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.