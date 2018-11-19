Muşlular Ankara'da buluştu

Ankara Muş İli ve İlçeleri Eğitim Kültür ve Kalkınma Derneği (Ankara Muş-Der) Başkanı Necmettin Dede; siyasileri, bürokratları, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve gurbette yaşayan Muşluları Ankara'da buluşturdu. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın yanı sıra Vali İlker Gündüzöz ve eşi, Muş eski valilerinden Aziz Yıldırım, Vedat Büyükersoy ve eşi, Ali Akan, Ahmet Refik Tekerek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski bakanlardan Abdulkadir Aksu, Hüseyin Çelik, Edip Safter Gaydalı, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.

Dernek Başkanı Necmettin Dede'nin açılış konuşmasını yaptığı gecede Muş Valiliği tarafından hazırlanan tanıtım filmi ve Muş Belediyesi tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Ankara Muş-Der'e destek veren iş insanı ve kurum yetkililerine plaketlerin verildiği gecede, Muş'a ait şarkıların seslendirilmesi ile katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.