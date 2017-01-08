Muşlular ’Sarıkamış Şehitleri’ için yürüdü

Muş’ta binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş yaparak dualar etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonu ile binlerce kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Düzenlenen saygı yürüyüşü, Hükümet Konağı önünden başlayarak Gençlik Merkezi’ne kadar devam etti. Yürüyüşe Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu müdürleri ve çok sayıda öğrenci ile binlerce vatandaş katıldı. Soğuk havada ay yıldızlı bayraklarla tamamlanan yürüyüşün ardından şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra konuşan Vali Seddar Yavuz, Sarıkamış’ta ilahi kelimatullah peşinde koşan bir ordunun tüm olumsuzluklara rağmen küffara karşı mücadele ettiğini ve sefere çıktığını söyledi. Vali Yavuz, "Bizim görevimiz sefere çıkmaktır, zafer Allah’ındır. Zafer nasip olmamıştır fakat o şehitlerimiz görevlerini yapmıştır, Allah’a ve Hazreti Peygambere kavuşmuştur. Bize hep, ’Araplar bizi arkamızdan vurdu, şu Müslüman millet bize şunu yaptı’ diye anlattılar. İşte bu Siyonistler, bu küresel güçler, her defasında İslam coğrafyasında Müslümanları birbirlerine düşman ettiler. Ama Sarıkamış harekatında görevlendirilen bir Arap taburu, aslanlar gibi savaşmış ve asla yerlerini bırakmamışlardır, cephelerini terk etmemişlerdir, ilahi kelimetullah peşinde kardeşleriyle beraber mücadele etmişlerdir" dedi.

"Biz İslam dünyasındaki herkesi kucaklıyoruz. Bütün etnik kökenleri kucaklıyoruz ve onların varlıklarını, yaşamalarını, elbette savunuyoruz" diyen Vali Yavuz, "Ama bunlar bizim tefrikaya düşmemize, birbirimize düşman olmamıza, zayıf düşmemize asla sebep olmamalıdır. Osmanlı, Türk’ün olduğu kadar Kürt’ündür, Kürt’ün olduğu kadar Arap’ındır. Bugün de Türkiye Cumhuriyet devleti, Türk’ün olduğu kadar Kürt’ündür, Kürt’ün olduğu kadar Arap’ındır. Gelin kubbetül İslam’ı güçlendirelim. Bu devleti payidar kılalım. Daha büyük bir Türkiye peşinde koşalım. Küreselleşme ve globalleşme, Avrupa’da ve Amerika’da, diğer devletlerin siyasi sınırlarını kaldıracak kadar birlik ve beraberlik haline getirirken, İslam dünyasında küreselleşme ve globalleşme maalesef etnik ve mezhepsel çatışmalara dönüştürülmüştür" şeklinde sözlerini tamamladı.

Vali Yavuz’un konuşmasından sonra program sona erdi.