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05 Haziran 2018 17:06

Muş’ta 1 kilo 123 gram esrar ele geçirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 1 kilo 123 gram esrar ele geçirildi.

Muş’ta 1 kilo 123 gram esrar ele geçirildi

05 Haziran 2018 17:06


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çevre illerden Muş’a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen bir kişinin kullanmış olduğu araçla birlikte yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada aracın bagaj sol/arka iç kısmı ile sol/arka teker arasında bulunan doğal boşlukta gizlenmiş vaziyette tek parça halinde 1.123 gr toz esrar ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.




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