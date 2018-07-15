Muş’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, ilk olarak Muş Valiliği bahçesinde açılan fotoğraf sergisi ile başladı. Gerçekleştirilen sergiye Muş Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Muş Alparsan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Turgay Yorulmaz, protokol üyeleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf sergisinde Vali Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte tüm fotoğrafları tek tek inceledi. Sergi sonunda toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program, şehitlerin kabrinin ziyaret edilmesi ve duaların yapılmasıyla devam etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından yapılan duanın ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit kabirlerinin ziyaretinin ardından 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümü dolayısıyla Salih-Muhlise Çağlayan Camii’nde mevlit programı düzenlendi. Programda şehitler için okunan Hatm-i Şeriflerin dualarla teslim edilmesi ve vatandaşlara yemek ikramıyla program devam etti.

Sürdürülen etkinlikler kapsamında kentteki Bayraklıtepe mevkiindeki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı da ziyaret edildi. Ziyaret kapsamında Vali Yıldırım, Başkan Asya ve beraberindeki heyet, şehitler adına fidan dikti.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Muş’ta gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedildi.