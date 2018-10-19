Muş'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü programı, muhtarların Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, daha sonrasında Muş Valiliği Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla sürdürüldü.

Burada muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, muhtarların öneminden bahsetti. Muhtarların sürdürdükleri çalışmalarından ötürü teşekkürlerini dile getiren Kocabey, “Muş ilinin köy ve mahalle muhtarlarının ne kadar çalışkan olduğunu, vatanına ve milletine hizmet noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını görmemek mümkün değil” şeklinde konuştu.

Muhtarların önemli bir görev üstlendiğini sözlerinde belirten Kocabey, “Muhtarlar olmazsa; köylerde, mahallelerde olan biten hadiselerden haberdar olamayacağız. Muhtarlarımız olmazsa köylerimizin ihtiyaçları, sıkıntıları, sorunları birinci ağızdan ilgili birimlere belki de iletilemeyecektir” diye konuştu.

Kocabey'in konuşması sonrasında toplandı, karşılıklı görüşmelerin yapılmasıyla sona erdi.