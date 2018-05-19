Muş’ta 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye genelinde olduğu gibi Muş’ta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyma programı düzenlendi. Sonrasında Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan sporcu ile antrenörler, İstasyon Caddesi üzerinden Muş Valiliği’ne kadar yürüyüş yaptı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Emirhan Karakaya, Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Emirhan Karakaya, “Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 99. yıldönümünü kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz özgüveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi gençlerimizin 19 Mayıs ruhunu anlamalarına, özümsemelerine ve bu ruha sahip çıkarak vatanını, bayrağını temsil etmelerine büyük önem veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilelebet payidar kalması için ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 17’sini oluşturan biz gençler, üstümüze düşen görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Bizler ülkemizin gerek içinde gerekse dışında tehdit amaçlı oluşabilecek her türlü teröre, şiddete ve kör ideolojilere hiçbir surette prim vermeyeceğiz. Bu günü vesile kılarak başta Gazı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad eder, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ederim” dedi.

Karakaya’nın konuşmasının ardından milli sporcunun Muş Valisi Aziz Yıldırım’a ay yıldızlı bayrak vermesinin ardından tekvando ve eskrim gibi çeşitli spor branşında gösteriler yapıldı. Gösteriler sonrasında program, stantların gezilmesiyle sona erdi.