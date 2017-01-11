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11 Ocak 2017 15:36

Muş’ta 195 milyon 400 bin TL’lik sosyal yardım

Muş’ta 195 milyon 400 bin TL’lik sosyal yardım

11 Ocak 2017 15:36

Muş Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü (ASPİM) tarafından 2016 yılında 195 milyon 401 bin 246 TL sosyal yardım yapıldı.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Muş Valisi Seddar Yavuz, valilik bünyesinde hizmet veren Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce 2016 yılında aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, yabancı uyruklu misafirler, terör mağduru gibi dezavantajlı gruplar ile şehit yakını ve gaziler için birçok çalışmanın hayta geçirildiğini belirtti. Yapılan hizmetler kapsamında şartlı eğitim, sağlık, gebelik yardımı, yakacak yardımı, slikozis aylığı, muhtaç asker ailesi, yaşlı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı, engelli yakını, engelli aylığı, muhtaç asker çocuğu, öksüz yetim yardımı, eğitim yardımları, ev eşyası, ev onarımı, ev yapım yardımı, diğer özel amaçlı ve tek seferlik yardımların yapıldığını dile getiren Vali Yavuz, "Ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, yangın, giyim yardımı, engelli aracı yardımı, yabancı yardımı, engelli evde bakım, koruma altında desteklenen çocuk, sosyoekonomik destek verilen çocuk, koruyucu ailede desteklenen çocuk ve doğum yardımı olmak üzere toplamda 195 milyon 401 bin 246 TL sosyal yardım yapılmıştır. Yine bu birimlerce, 14 şehit yakını ve gazimiz devletin çeşitli kamu kurumu ve kuruluşlarına yerleştirilmiş. 23 şehit yakını ve gazimize de ücretsiz seyahat kartı verilmiştir. 241 engelli vatandaşımıza engelli kimlik kartı verilmiş, 12 dalda ise el becerisi ve sanatsal kurslarda toplam 646 kursiyere eğitim verilmiştir" dedi.



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