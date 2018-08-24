Muş’ta 26 Ağustos toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 26 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti’li meclis üyeleri ve birim amirleri ile toplantı gerçekleştirdi. 26 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan kutlamalarla ilgili konuların ele alındığı toplantıda Başkan Asya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı etkinliklerin sorunsuz bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması konusunda birim amirlerini uyardı. Belediyenin tüm ekip ve araçlarının seferber edildiğini ve etkinliğin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için herkesin sorumluluk bilinci ile hareket etmesi gerektiğini ifade eden Asya, zabıta ekipleri ve güvenlik personellerinin etkinliğin yapılacağı alanda görevlendirilmesi için hazırlıkların yapılmasını söyledi. Diğer personellerin de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında teyakkuzda olması gerektiğini vurgulayan Başkan Asya, vatandaşların servis ihtiyaçlarının karşılandığını ve araçların koordineli bir şekilde hizmet vereceğini kaydetti.

İl dışından gelen ve merkezden ilçeye giden vatandaşların en iyi şekilde ağırlanmasını vurgulayan Başkan Asya, "Anadolu’nun kapılarının ardına kadar açılmasına vesile olan ve tarihte büyük bir öneme sahip olan 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nin 947. Yıldönümünü 26 Ağustos’ta kutlayacağız. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’da etkinliklere katılarak bizleri şereflendirecek. Aynı şekilde görevde olan veya daha önce çeşitli kademelerde görev yapmış devlet büyüklerimizin yanı sıra binlerce misafir ilimize gelecek. Her zaman olduğu gibi bunda da bize yakışır bir ev sahipliği yapmamız lazım. 7’den 70’e gelen bütün misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında seferber olacağız. Allah’ın izniyle yüzümüzün akıyla bu sınavımızı da vereceğiz" dedi.