Muş'ta 28 öğrenci hepatit A virüsünden hastaneye kaldırıldı

Muş'un Kepenek köyünde eğitim gören 28 öğrenci, hepatit A virüsü nedeniyle tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Kepenek köyünde rahatsızlanan öğrenciler, Muş Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenede öğrencilere hepatit A virüsü bulaştığı tespit edildi. Hastane ve okulda yapılan tetkiklerde, 28 öğrencide hepatit A virüsü tespit edildi.

Durumun İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri köy okuluna giderek içme suyundan numune aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aksu, “Merkeze bağlı Kepenek köyümüzde okul müdürlüğümüzün bize yazılı olarak durumu bildirmesi ile öğrenmiş olduk ki 28 öğrencimize hepatit A virüsü teşhisi konulmuş. Bu bildirimden hemen sonra İl Sağlık Müdürlüğümüzle iletişime geçerek ekiplerle birlikte okulda inceleme başlattık. Su tahlilleri ve farklı birimlerde tetkik, tahliller devam etmektedir. Şu anda 8 öğrencimize yatış verilmiş ve tedavileri devam etmektedir. Son birkaç saat içerisinde de 7 öğrencimizin hastaneye giriş yaptığı konusunda bilgilendirildik. İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli hassasiyeti göstererek, okulumuzda çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimlerinin devam etmesi noktasında her türlü tedbiri almıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız” dedi.

Öte yandan, okuldaki personeller tarafından sınıflarda yıkama ve temizlik çalışması başlatıldı.