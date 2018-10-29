Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

MUŞ (İHA) – Muş il merkezi ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binası önünde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ve Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu'nun askeri birliklerin, okulların ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Buradaki programa; Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya ve Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, askeri ve mülki erkân, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunduğu programda bir konuşma yapan Vali Aziz Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 95 yıllık öyküsü; bir başarı, bir uygarlaşma öyküsüdür. Bugün Türkiye, İslâm dünyasının tek demokratik ülkesidir. Dünyada yaşanan ekonomik krizlere rağmen dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri, bölgesinde büyük bir güç, büyük bir istikrar unsurudur. Türkiye Cumhuriyeti, demokratik anlayıştan taviz vermeden, Büyük Önder Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar payidar kalacaktır” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü dolayısıyla öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu. Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu folklor ekibi gösterisini sergiledi. Kutlamalara renk katan folklor gösteri sonunda, oyuncular tarafından Vali Aziz Yıldırım'a Türk bayrağı verildi.

Kutlama programı son olarak il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi, mehteran takımının gösterisi ile devam eden ederken, tören geçişiyle sona erdi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okunarak, folklor gösterileri sunuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, ilçe protokolü tarafından çeşitli hediyeler verilmesi ve geçit yürüyüşünün ardından program sona erdi.

Bulanık Stadı'nda yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafında hediyeleri verildi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Komando Bölük Komutanı Yüzbaşı Ömer Koçak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşların katıldığı tören, şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

Varto Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Kültür Merkezinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, törene katılanların bayramını kutladı.

Kaymakam Kaçmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu. Program, öğretmen ve öğrencilerin kareografi oluşturmasıyla sona erdi.