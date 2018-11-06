İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 3 şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada; 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile 11 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 8 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilmiş olup, 3 şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.