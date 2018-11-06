Muş'ta 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Muş'ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 3 şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada; 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjör ile 11 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 8 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilmiş olup, 3 şahıs hakkında 6136 SKM suçundan adli işlem başlatılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.