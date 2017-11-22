Muş’ta 3 bin tonluk su deposu devreye alındı

Şehrin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamen değiştirildiği altyapı projesi kapsamında yeni depoların yapımı devam ederken, mevcut su depoları da kapasiteleri arttırılarak yenileniyor. Muratpaşa Mahallesi’nde bulunan içme suyu deposu da bin 500 ton kapasiteden 3 bin ton kapasiteye çıkarıldı. Yapım çalışmalarının tamamlandığı depo, sızma testi yapıldıktan sonra faaliyete girdi.

Altyapı projesi başlatıldığı günden itibaren çalışmaları anbean takip ederek gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda talimatlar veren Belediye Başkanı Feyat Asya, yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Muratpaşa su deposunun Muş’a ve Muş halkına hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 4 aylık çalışmanın sonunda söz konusu deponun yapımının tamamlandığını kaydeden Başkan Asya, başlatılan çalışmalarla Muş’un altyapı ve içme suyu konusunda herhangi bir sorunun kalmayacağını ifade etti. Başkan Asya, “Yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığımız projemizi aşama aşama yürütmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Altyapı projemiz kapsamında içme su depolarının kapasitelerini arttırarak yeniliyoruz. Çalışma sezonun başlaması ile mevcut su depolarının yerine yeni depoların yapılması için gerekli hazırlıkları yaptık. Ekiplerimiz depolara giden bağlantı şebekelerini ana hatlara bağlamışlardı. Daha sonra yapımına başlanan Muratpaşa Mahallesi’ndeki su deposu tamamlandı. İç kısmına seramik döşemesinin yapıldığı deponun sızma testi yapıldıktan sonra bağlantıları yapıldı. Bu sezon içinde 3 bin tonluk depoyu hizmete sunmanın sevincini yaşıyoruz. Yeni su deposunun halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Karşıyaka Mahallesi’nde yapımına başladığımız 7 bin 500 tonluk depoyu da önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Cumhuriyet Caddesi’ndeki depoyu da gelecek yıl çalışma sezonu ile birlikte kapasitesini arttırarak yenileyeceğiz” dedi.

Sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını ve elbirliği ile bunun üstesinden gelebileceklerini ifade eden Başkan Asya, “Altyapı çalışmaları sırasında ister istemez bazı sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Depoların ve şebekelerin yenilenmesi sırasında zaman zaman kesintiler, aksaklıklar meydana gelebiliyor. Bizler, yaşanacak sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Buna rağmen oluşabilecek sorun ve sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. Allah’ın izniyle bu birlikteliğimizle bütün engelleri aşacağız” ifadelerini kullandı.