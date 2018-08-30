Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma yapan Yüzbaşı Muhammed Sak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemine değindi. Sak, “Bu zaferin elde edilmesinde olduğu kadar, kazanımların korunması için verilen her türlü mücadelede hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, vatanımızın her karışında bayrağımızın gururla dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederken, bu uğurda bizleri onurlandıran kahraman gazilerimizi de saygı, şükran ve minnetle anıyoruz” dedi.

Şiirlerin okunduğu program, Vali Aziz Yıldırım’ın tebrikleri kabul etmesi ve Garnizon Şehitliği’nin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Törene, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve kamu kurumu müdürleri katıldı.