Muş'ta 8 bin 328 kaçak sigara ele geçirildi

Muş'ta polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta 8 bin 328 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sigara kaçakçılarına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 8 bin 328 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.