Muş’ta ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

2018 yılının sekizinci ayı meclis toplantısı AK Parti ve DBP meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Muş Belediyesi Ek hizmet binasında bulunan meclis salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlık yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, Temmuz ayında yapılan belediye hizmetleri hakkında meclis üyelerine ve meclise katılan vatandaşlara bilgi verdi. Ağustos ayı meclis toplantısında alınacak kararların hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Asya, “Görev süremiz içerisinde bir ayı daha geride bıraktık. Çalışma sezonunu tempolu ve verimli bir şekilde götürmenin sevincini yaşıyoruz. Projelerimizi planlamalarımızın çok ötesinde ilerletiyoruz. Bunları halkımızdan ve meclis üyelerimizden aldığımız güçle, çalışma arkadaşlarımızın da gayretleri ile hayata geçirmenin gayretindeyiz” dedi.

“Alt ve üst yapı çalışmaları ile ilimizi güzelleştiriyoruz”

Üst yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Asya, “İstasyon Caddesinde başlattığımız üst yapı çevre düzenleme çalışmalarımız son hız devam etmektedir. Bir yandan Eski Devlet Hastanesi güzergâhında çalışma yapılırken, diğer yandan Zafer Mahallesi Tren Garı güzergâhından ikinci bir ekip kazı ve döşeme çalışması yürütüyor. Bu projemizi etap etap uygulayarak vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın mağdur olmamasına dikkat ediyoruz. İnşallah kısa sürede bunu tamamlayarak hem ilimize yeni bir görüntü oluşturmuş olacağız, hem de vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda hareket etmelerini sağlayacağız. Bunun yanında alt yapı çalışmalarımız devam etmekte. Bu yıl şehrin aşağı bölgesinden hatlarını yenilemek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu kapsamda Zafer ve Sütlüce mahallelerinin tüm hatları yenilendi. Yeşilyurt Mahallesinin de büyük bir kısmı tamamlandı. Alt yapısını bitirdiğimiz cadde ve sokakların da üst yapısını bir an önce tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Sütlüce Mahallemizin bir bütün üst yapısını yapmak üzere bir planlama yapıyoruz. İnşallah bu çalışmaları hızla yaparak üst yapı konusunda yaşanan sorunları tamamen ortadan kaldırmış olacağız. İl genelinde yürüttüğümüz alt ve üst yapı çalışmaları ile ilimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Her mahallede çalışmalarımız bulunmakta”

Şehrin hemen hemen her mahallesinde belediye hizmetleri götürmenin gayretinde olduklarını ifade eden Başkan Asya, “Bu yıl ağırlıklı olarak üst yapı çalışmasına yoğunluk vereceğimizi söyledik. Bu doğrultuda hazırladığımız programımıza göre hareket ediyoruz. Dere Mahallesinde özellikle alt yapı çalışmalarını tamamladığımız cadde ve sokakların üst yapılarını yapmaya başladık. Bu kapsamda Bitlis Caddemizin bağlantı yollarını ve kaldırımlarını yeniledik. PTT Caddesindeki alt yapı hatları da tamamlanmak üzere. O bölgedeki kazı çalışmaları da önümüzdeki günlerde bitiyor. Hemen akabinde biz üst yapısını başlatacağız. İnşallah bu çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“Köşk yolunu modern bir bulvara dönüştürdük”

Geçen ay içerisinde Yeşilyurt Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalara değinen Başkan Asya, “Yeşilyurt Mahallesinde alt yapı çalışmalarımız son hız devam etmekte. Bunun yanında hatları yenilenen caddelerimizin üst yapısını yapıyoruz. Bu kapsamda Köşk yolunda çok güzel bir çalışma yaptık. Vatandaşlarımızın istifade edebileceği şekilde yeni bir bulvar oluşturduk. Bununla beraber şehrin birçok noktasında sorunlu olan yolları açtık. Ulaşım ağımızı genişletmek adına bu çalışmalarımızı önemsiyoruz. Sorunlu bölgeleri yerinde tespit ederek muhataplarımız ile sahada görüşüp çözüm üretiyoruz. Bu konuda destek veren tüm hemşehrilerime meclis adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Alternatif yollar açmaya devam ediyoruz”

Muratpaşa Mahallesinde yapılan yol çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Alternatif yol açmak adına Muratpaşa Mahallesi Kantere Caddesi mevkiinde yeni bir güzergâh açtık. Dolgusunu yaptığımız yeni yol, bu şehrin farklı bir çıkış yolu olarak hizmet vermeye başlayacak. Bununla beraber Kale Mahallesinde geçmişimize yakışır bir çalışma yapıyoruz. Kale Parkının üst kısmında eski Muş evlerini sembolize edecek Kültür Evi inşa ediyoruz. Aynı şekilde parkın çevresine kale görünümlü ihata duvarı örüyoruz. Aynı şekilde mahalleye giden iki yolun genişletilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yola giren evleri kamulaştırıyoruz. Buradaki ulaşımın sağlıklı bir şekilde gitmesi için mevcut yolları genişletiyoruz ve bu yolların kenarlarına ihata duvarları örüyoruz. İnşallah yaptığımız bu çalışmalarla kadim şehrimizin tarihini yeniden ihya edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sokak sağlıklaştırma projesi ile tarihi çarşıyı yeniden canlandırıyoruz”

Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Tarihi yapılarımızı aslına uygun bir şekilde gün yüzüne çıkarmak üzere çalışmalarımız devam etmekte. Bu kapsamda Yıldızlı Hanın restorasyonunu yapıyoruz. Çalışmaların son hız devam ettiği Yıldızlı Hanın sezon sonuna kadar tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Yine aynı bölgede tarihi çarşı kültürünü yaygınlaştırmak için sokak sağlıklaştırması projesini uyguluyoruz. Eski Erzurum Caddesine uygulanacak projenin ihalesi yapıldı. İtiraz sürecinin tamamlanması ile çalışmalarımızı başlatacağız. Bununla beraber önemli projelerimizden biri olan Kent Meydanı için de planlamalarımız devam ediyor. Hafriyat çalışmalarının çoğunluğunu tamamladığımız Kent Meydanı projemizi de ihaleye çıkardık. Bu ay içerisinde ihalesi yapıldıktan sonra çalışmalarımıza start vereceğiz.”

“Eski stadyumun yerine millet bahçesi yapmayı planlıyoruz”

Eski stadyumun yeri ile ilgili yaşanan bir gelişmeyi aktaran Başkan Asya, “Şehir merkezinde kalan eski stadyumun yerini Gençlik Parkı yapmak üzere uzun bir süreden beri çalışmalarımız yapmaktaydık. Yeni stadyumun yapım aşamasında olması bu çalışmamızı biraz sekteye uğratmıştı. Ancak Cumhurbaşkanımızın duyurduğu ‘Millet Bahçesi’ projesi ile eski stadyumun yerini bu şekilde kullanmak üzere görüşmelerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde netleşir” dedi.

“Daha güzel yarınlar için hizmet üretmeye devam edeceğiz”

Son bir haftada yaşanan su sıkıntılarına değinen Başkan Asya, “Geçtiğimiz bir haftada il genelinde ciddi su sıkıntılarının yaşandığını ve vatandaşlarımızın bu surumdan etkilendiğinin farkındayız. Alt ve üst yapı çalışmalarını başlatırken hep bu konuda destek istedik. Meşakkatli bir süreç geçirdiğimizi ister istemez bazen bu konuda sorunlar yaşayacağımızı biliyorduk. Bizim gayretimiz vatandaşlarımızın bu durumdan fazla etkilenmemesi. Bu durumda özel bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah yer altı döşemelerinin düzenini sağladıktan sonra bu tür durumlardan tamamen kurtulmuş olacağız. Bir kez daha vatandaşlarımızın bizlere göstermiş olduğu anlayıştan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Daha güzel yarınlar için hizmet üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.