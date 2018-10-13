Muş'ta ‘AK Parti Danışma Meclisi' toplantısı

Bu süreçte bizler adil davrandıkça güçlü olduk. Bu güçle vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Ekim Ayı Danışma Meclisi toplantısında partililere belediye hizmetlerini anlattı. AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve çeşitli kademelerde görev yapan teşkilat mensuplarının katıldığı toplantıda, 2014-2018 yılları arasında yapılan çalışmaları özetleyen Başkan Asya, 4 yıl içindeki değişimin apaçık ortada olduğuna dikkat çekti. Başkan Asya, Muş'a kazandırılan hizmetleri anlattıkça partililer alkışları ile kendisini destekledi.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Asya, Peygamber Efendimizin (SAV) ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır' hadisini hatırlatarak, bu şerefe nail olmanın umudunu ile hep hizmet üretmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Belediye başkanlığına seçildikten sonra kendileri hakkında oluşturulmak istenen kötü algılara, söylemlere ve iftiralara kulak asmadan hizmet seferberliği başlattıklarını kaydeden Başkan Asya, bu süreçte kendilerine iletilen ve yapılan çalışmalara katkı sağlayacak eleştirileri ve tavsiyeleri hep değerlendirdiklerini ifade etti.

“Vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki çilesine son verdik”

Kısa, orta ve uzun vadede yaptıkları program çerçevesinde Muş'u yeniden inşa ettiklerini belirten Başkan Asya, “Acil Eylem Planımız çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu canlı hayvan pazarı, yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposu, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve geçici bakım evi, tıbbi atık sterilizasyon merkezi gibi tesisleri kısa vadede hizmete sunduk. Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini rahat bir şekilde bizlere ulaştırmasını sağlamak ve daha hızlı hizmet almaları için beyaz masa servisini kurduk. Şu anda Alo 153 hattımızla bu faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehir içi ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktaydı. Bu sorunun çözümü için bütün mesai arkadaşlarımızı seferber ettik. Uzun uğraşlar sonucunda toplu taşıma araçlarını modernize etmek suretiyle ortak havuz ve kart sistemine dahil ettik. Bu sayede hem üniversite öğrencilerinin hem de vatandaşlarımızın ulaşım konusundaki çilesine son verdik” dedi.

“İlimizin doğalgaza kavuşmasına öncülük ettik”

Vatandaşların doğalgaza kavuşmalarına öncülük ettiklerini aktaran Başkan Asya, “Doğugaz firması ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilimizin doğalgaza kavuşması için yapılan çalışmalara öncülük ettik. 4 yılı aşkın bir süredir yürütülen çalışmalarla şehrin büyük bir kısmında doğalgaz ana şebeke hatları döşenirken, birçok binanın servis bağlantıları da yapıldı. Doğalgaz dağıtımının da devam ettiği ilimizde çalışmaların tamamlanması ile halkımız hem rahat bir kış mevsimi geçirecek hem de hava kirliliğinden kurtulmuş olacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni parklarla Muş'u güzelleştirdik”

Yeşil alanlarla ilgili yapılan çalışmalara değinen Başkan Asya, “Her mahalleye bir park' sloganıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Muş-Bitlis karayolu üzerine Ahmed-i Hani Parkını, Hürriyet Mahallesi'ne Şeyh Şükrü Efendi Parkını, Zafer Mahallesi'ne Vali Feridun Gültekin ile Müftü Mehmet Çağlayan parklarını, Sunay Mahallesi'ne Köse Hoca Parkını ve Kültür Mahallesi'ne Mehmet Zeki Ökmen Parkını kurarak halkımızın hizmetine sunduk. Aynı şekilde Ahmed-i Hani Parkının 2. etabını da bu yıl yapımını tamamladık. 86 bin metrekare alan üzerine Lale Vadisi Parkını oluşturduk. Bununla beraber 56 bin metrekare alan üzerine Göletli Park projemizi uyguluyoruz. Önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz. Yine 185 bin metrekare alan üzerine 2023 Hatıra Ormanı projesini uygulayarak vatandaşlarımızın yeşil alan konusundaki sıkıntılarını gidermiş olacağız. 2014 yılına kadar 43 bin metrekare olan yeşil alan kapasitesini 4 yıl içinde yaklaşık 300 bin metrekarenin üzerine çıkarmayı başardık” şeklinde konuştu.

“Bilgi evlerini kurarak, çocukların ikinci yuvası haline getirdik”

Sosyal belediyecilik alanında da birçok faaliyete imza attıklarını söyleyen Başkan Asya, “Çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel etkinliklerin rahat bir ortamda yapılabilmesini sağlamak için Muratpaşa ile Sunay mahallelerinde bilgi evleri yaparak hizmete açtık. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun katılımı ile açılışını gerçekleştirdiğimiz tesislerimizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği aktiviteler yapılmaktadır. Zafer ve Yeni mahallelerde de yapımı tamamlanmak üzere olan iki tesisimizi de önümüzdeki günlerde hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Hükümdar olmaya değil, hizmetkâr olmaya geliyoruz dedik ve sözümüzde durduk”

“Hükümdar olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz diyerek sözümüzde durduk” diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:

“Muş halkının en muzdarip olduğu konu altyapıydı. Proje hazırlama ve ihale sürecinde 3 yıl geçmesine rağmen bu konuda verdiğimiz sözü unutmadık. Siyasi riskleri hiç umursamadan bu şehrin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için projemizi başlattık. Allah'a şükürler olsun ki ana arterlerin büyük bir kısmını tamamladık. Şehrin alt bölgelerindeki Sütlüce, Zafer ve Yeşilyurt mahallelerinin tüm hatlarını yeniledik. Diğer mahallelerimizde yer yer döşemeler yapıldı. Proje uygulaması halen devam ediyor. İnşallah çalışmaların sonucunda bu şehrin altyapı diye bir sorunu artık kalmayacak.”

Altyapı çalışmaları ile birlikte üstyapı çalışmalarının da startını verdiklerini aktaran Başkan Asya, “Yer altı döşemesi tamamlanan tüm cadde ve sokaklarımızın kaldırımını, yolunu ve aydınlatmasını sil baştan yeniliyoruz. Üstyapı çalışmalarımızla ilimizin çehresinin değiştiğini görüyoruz. İnşallah çalışma sezonu içerisinde bu konuda iyi bir mesafe almış olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, konuşmasının devamında imar alanında yapılan yeni uygulamalardan tarihi yapıların restorasyonuna, şehirlerarası otobüs terminali projesinden kadın kültür ve eğitim merkezi projesine kadar birçok konuda katılımcıları bilgilendirerek, “Görev sürem içerisinde mensubu olmakla şeref duyduğum partimizin politikaları çerçevesinde alt ve üstyapı çalışmaları ile birlikte sosyal ve kültürel alanda belediyeciliği ilimizde hayata geçirme uğraşı içinde olduk. Stratejik planımıza bağlı yaptığımız çalışmaların neticesinde 2014 yılında 36 milyon 639 bin TL olan bütçemizi 2018'de 227 milyon 502 bin TL'ye çıkarmayı başardık. İnşallah hizmet yolundaki bu azmimizi hep sürdüreceğiz. Halkımızı daha güzel hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.