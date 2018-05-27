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27 Mayıs 2018 21:53

Muş’ta AK Parti seçim bürosunun açılışı yapıldı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler için AK Parti Muş’ta seçim bürosu açtı.

Muş’ta AK Parti seçim bürosunun açılışı yapıldı

27 Mayıs 2018 21:53


AK Parti Muş İl Başkanlığı, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimler için İstasyon Caddesi üzeri eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi karşısında seçim bürosu açtı. Düzenlen seçim bürosu açılışına; AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti Muş Milletvekili ve 1. sıra adayı Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş milletvekili 2. sıra adayı Abdulselam Er ve 4. sıra adayı Figen Ergül ile çok sayıda partili katıldı.


Buradaki partililere hitaben bir konuşma yapan AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, birlik ve beraberlik mesajları vererek, seçim bürosunun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.




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