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21 Kasım 2017 12:48

Muş’ta ’Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

Muş’ta Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Muş’ta ’Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Kurulu’ toplantısı

21 Kasım 2017 12:48


Valilik toplantı salonunda Vali Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıya; Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Vergi Dairesi Müdürü Kürşad Efrail Aslan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Recep Kotan katıldı. Devletin vergi gelirlerinde önemli kayıplara sebep olan, sektörde rekabeti engelleyerek kamu düzenini doğrudan etkileyen ve araçlara verdiği zarar ile kamu zararına yol açan akaryakıt kaçakçılığı eylemlerinin önüne geçmek üzere yapılan toplantıda, denetim personellerine ilişkin konular, ele geçirilen kaçak akaryakıtın muhafazası için gerekli altyapının planlanması, kaçak akaryakıtın tasfiyesi ile ilgili yasal süreç, gerek duyulan kurumlarla koordinasyon konuları görüşüldü.


Toplantı, dönem içerisinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile sona erdi.




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